Тарасова ответила раскритиковавшей Загитову украинской олимпийской чемпионке

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила олимпийской чемпионке Оксане Баюл, раскритиковавшей российскую фигуристку Алину Загитову. Ее слова приводит Sport24.

«Баюл уже больше 20 лет не выступает, решила напомнить о себе таким неприятным способом», — заметила тренер. Она добавила, что украинка и раньше безобразно высказывалась о других фигуристах. Так Тарасова отреагировала на обвинения Загитовой в плагиате фасона платья с Олимпийских игр 2018 года, которое, по мнению Баюл, похоже на ее наряд с Игр-1994.

8 марта сообщалось, что Загитова попала в десятку самых упоминаемых женщин России. Помимо нее, в рейтинг «Медиалогии» вошли фигуристки Александра Трусова (14-е место), Евгения Медведева (15-е) и Алена Косторная (18-е).

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Спортсменка — олимпийская чемпионка 2018 года, а также победительница первенств мира, Европы и финала Гран-при.

Кроме победы на Олимпиаде 1994 года, в активе Баюл золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).