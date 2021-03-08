Загитова попала в десятку самых упоминаемых женщин России

Российская фигуристка Алина Загитова попала в рейтинг «Медиалогии» самых упоминаемых женщин России. Об этом сообщается на сайте компании.

Загитова заняла десятое место рейтинга, согласно исследованию «Медиалогии». Она единственная представительница отечественного спорта в десятке. Также в рейтинг попали фигуристки Александра Трусова (14) Евгения Медведева (15) и Алена Косторная (18).

В середине октября 2020-го стали известны планы российской фигуристки на сезон. Загитова приняла решение не выступать на этапах мирового Гран-при, а также на Кубке России и чемпионате страны.

В декабре 2019-го Загитова приостановила карьеру. Кроме золота Игр в Пхенчхане, в активе россиянки победы на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.

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