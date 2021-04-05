Тарасова ответила назвавшему Тутберидзе частью национализма страны американцу

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику американского журналиста Дейва Лиза в адрес российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист объяснила слова репортера завистью и призвала того отвечать за сказанное. Она также призналась, что не понимает, откуда берутся подобные заявления.

В воскресенье, 4 апреля, Лиз заявил, что в России спорт очень национализирован, а Тутберидзе является частью этого процесса. Он посчитал, что в России невозможны критические комментарии в адрес тренера.

До этого журналист заявил, что многие фигуристки группы Тутберидзе употребляют блокатор гормонов. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков назвал обвинения американца бредом.