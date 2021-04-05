В России ответили назвавшему Тутберидзе частью национализма страны американцу

Директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев ответил на критику американского журналиста Дейва Лиза в адрес российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Завидуют! И начинают шипеть на нас. Американцы не понимают нашего феномена, а мы же просто талантливые люди. Враги поднимают головы, а мы их не замечаем», — заявил Лайшев. Он назвал Тутберидзе талантливым человеком, который воспитывает талантливых спортсменов.

4 апреля Лиз заявил, что в России спорт очень национализирован, и Тутберидзе является частью этого процесса. Он посчитал, что в России невозможны критические комментарии в адрес тренера, так как люди «впадают в истерику».

До этого журналист выразил мнение, что многие фигуристки группы Тутберидзе «садятся на гормональную терапию» и употребляют блокатор гормонов. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков назвал обвинения американца бредом.

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