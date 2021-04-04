Американский журналист назвал Тутберидзе частью российского национализма

Американский журналист Дейв Лиз в подкасте TheSkatingLesson высказался о российском тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Лиз заявил, что в России спорт очень национализирован, и Тутберидзе является частью этого процесса. «Сказать что-то против Этери — значит, пойти против национализма. Люди впали в истерику», — добавил он, комментируя свое высказывание о принимающих блокаторы гормонов российских фигуристках группы тренера. По мнению журналиста, те россияне, которые назвали его расистом — придурки.

31 марта Лиз выразил обеспокоенность здоровьем фигуристок группы Тутберидзе. Он заявил, что многие спортсменки «садятся на гормональную терапию». По словам журналиста, это является свидетельством того, что фигуристки употребляют определенный препарат — блокатор гормонов. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков назвал обвинения американца бредом.

На прошедшем в шведском Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсменки заняли весь пьедестал. Чемпионкой стала 17-летняя ученица Тутберидзе Анна Шербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Третье досталось Александре Трусовой.