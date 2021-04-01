Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала причину нападок американцев на российских фигуристок. Ее слова приводит Sport24.

«Эти нападки появляются из-за того, что американцы не умеют честно бороться, поэтому в ход идет все что ни попадя. Манеры американских журналистов мы знаем, нападки на нас идут со всех сторон», — заявила Роднина. Она обратила внимание на то, что у американского журналиста Дейва Лиза нет доказательств применения блокатора гормонов отечественными фигуристками.

31 марта Лиз выразил обеспокоенность здоровьем фигуристок группы Этери Тутберидзе. Он заявил, что многие спортсменки «садятся на гормональную терапию». По словам журналиста, это является свидетельством того, что фигуристки употребляют определенный препарат — блокатор гормонов. Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков назвал обвинения американца бредом.

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира российские фигуристки заняли весь пьедестал. Чемпионкой стала 17-летняя ученица Тутберидзе Анна Щербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Третье досталось Александре Трусовой.