В России ответили на обвинения в применении блокатора гормонов фигуристками

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков ответил на обвинения американского журналиста Дейва Лиза в применении блокатора гормонов отечественными фигуристками. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Горшков назвал обвинения американца бредом. «А "Новичок" (нервно-паралитическое вещество — прим. "Лента.ру") они не написали, что мы принимали?» — задался вопросом глава ФФКР.

31 марта Лиз выразил обеспокоенность здоровьем фигуристок группы Этери Тутберидзе. Он заявил, что многие спортсменки «садятся на гормональную терапию». По словам журналиста, это является свидетельством того, что фигуристки употребляют определенный препарат — блокатор гормонов.

На прошедшем в шведском Стокгольме чемпионате мира по фигурному катанию российские спортсменки заняли весь пьедестал. Чемпионкой стала 17-летняя ученица Тутберидзе Анна Шербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева. Третье досталось Александре Трусовой.

Среди известных воспитанниц Тутберидзе также олимпийская чемпионка Пхеньяна Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

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