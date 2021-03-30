Щербаковой предложили перейти в парное катание

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина предложила российской фигуристке Анне Щербаковой перейти в парное катание. Об этом она заявила в шоу «Док-ток», выпуск которого доступен в YouTube Первого канала.

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По мнению специалиста, с партнером кататься веселее. Кроме того, есть с кем поссориться и поулыбаться. «И самое главное — он всегда тебя берет на руки, поднимает в воздух, бросает, носит», — добавила Москвина. Тренер также отметила, что Щербакова обладает отличной техникой, чтобы приземляться после выбросов.

На завершившемся в Стокгольме чемпионате мира Щербакова выиграла золото в женском одиночном катании. На втором и третьем местах расположились ее соотечественницы Елизавета Туктамышева и Александра Трусова соответственно.

В парном катании золото мирового первенства завоевали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они тренируются под руководством Москвиной.