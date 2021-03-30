Трусова рассказала о прогрессе после ухода от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о прогрессе после ухода из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщает НТВ.

По мнению спортсменки, она стала лучше и в катании, и в прыжках. Россиянка также выразила надежду, что так считает не только она. Кроме того, Трусова отказалась жалеть о смене тренера. Фигуристка заявила, что все в жизни делает правильно.

В понедельник, 29 марта, Трусова не попала в состав сборной России на командный чемпионат мира. Список участников был сформирован по спортивному принципу по итогам завершившегося личного первенства планеты.

На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль. Ее обошли ученица Тутберидзе Анна Щербакова и подопечная Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, которые заняли первое и второе места соответственно.

6 мая прошлого года Трусова перешла в академию Плющенко. Ее поступок вызвал большой резонанс в СМИ и среди фанатов. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями.