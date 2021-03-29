Трусова осталась вне заявки сборной России на командный чемпионат мира

Названы имена фигуристов, которые выступят в составе сборной России на командном чемпионате мира в японской Осаке. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

У мужчин-одиночников на турнир поедут Михаил Коляда и Евгений Семененко, у женщин — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. У спортивных пар в состав попали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах на льду выступят Виктория Синицина и Александр Кацалапов.

Уточняется, что состав сформирован по спортивному принципу по итогам завершившегося в Стокгольме чемпионата мира. В связи с этим в списке отсутствует одиночница Александра Трусова, завоевавшая на турнире бронзовую медаль.

На личном первенстве планеты-2021 россияне остались без золотых медалей только в мужском одиночном катании, а женщины заняли весь пьедестал почета. Командный турнир в Осаке пройдет с 15 по 18 апреля.