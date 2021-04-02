Тарасова оценила вероятность возвращения Трусовой к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила вероятность возвращения российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Тарасова посчитала, что если фигуристка сумела уйти от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, то и обратный переход вполне возможен. По мнению тренера, это может пойти на пользу спортсменке. «Мнение Трусовой — это самое главное. А обижаться на нее не надо, она ребенок и ищет свою правду», — подытожила она.

1 апреля директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о стремлении фигуристки снова работать под руководством Тутберидзе. В академии Плющенко сказали, что информация не соответствует действительности.

Трусова начала работать с Плющенко перед стартом сезона. Под руководством специалиста она завоевала бронзу на чемпионате мира, уступив в борьбе за золото Анне Щербаковой — ученице Тутберидзе.

Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды выигрывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.

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