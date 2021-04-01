В академии Плющенко отреагировали на возможное возвращение Трусовой к Тутберидзе

В академии фигурного катания Евгения Плющенко отреагировали на новости о возможном возвращении спортсменки Александры Трусовой к прежнему тренеру — Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС.

В академии отметили, что информация о желании Трусовой вернуться не соответствует действительности. Ранее директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о стремлении фигуристки снова работать под руководством Тутберидзе.

Трусова начала работать с Плющенко перед стартом сезона. Под руководством специалиста она завоевала бронзу на чемпионате мира, уступив в борьбе за золото Анне Щербаковой — ученице Тутберидзе.

Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды выигрывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.