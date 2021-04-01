Директор «Самбо-70» заявил об обещании Трусовой вернуться к Тутберидзе

Генеральный директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил об обещании российской фигуристки Александры Трусовой вернуться в группу к тренеру Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Правильно сделает, что вернется. Она встанет на свое место и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься», — посчитал Лайшев, добавив, что он дружен с отцом фигуристки. Гендиректор отметил, что, тренируясь в академии у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Трусова лишь погрязла в скандалах.

31 марта между Лайшевым и женой Плющенко Яной Рудковской завязалась заочная перепалка из-за перехода Трусовой. Глава «Самбо-70» заявил, что Плющенко украл у Тутберидзе Трусову. После этого Рудковская выступила с угрозами в адрес Лайшева.

Трусова перешла в академию Плющенко перед началом нового сезона. В этом сезоне она заняла третье место на чемпионате мира, уступив победу ученице Тутберидзе Анне Щербаковой и фигуристке группы Алексея Мишина Елизавете Туктамышевой. Под руководством Тутберидзе Трусова становилась двукратной чемпионкой мира среди юниоров, бронзовым призером взрослых чемпионата Европы и финала Гран-при.