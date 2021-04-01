Рудковская выступила с угрозами в адрес назвавшего ее дурой директора «Самбо-70»

Продюсер Яна Рудковская выступила с угрозами в адрес назвавшего ее дурой генерального директора спортивной школы «Самбо-70» Рената Лайшева. Ее слова приводит КП.

Рудковская пообещала собрать бывших спортсменов «Хрустального», если Лайшев продолжит оскорблять ее. «Они с удовольствием поделятся со зрителями "кухней", где он щечки надувает! Историй не на одну передачу хватит! И посыпятся скелеты из закромов — скелеты Полишинеля!» — заявила она. Продюсер добавила, что Лайшев должен был бы перед ней извиниться, а не срамить имя своей школы.

Лайшев оскорбил Рудковскую в интервью «Спорт-Экспресс», в том же интервью он заявил, что ее муж Евгений Плющенко украл у Этери Тутберидзе ее ученицу Александру Трусову, перешедшую в группу олимпийского чемпиона в мае прошлого года. После этого Рудковская цитатой президента России Владимира Путина ответила на критику.

На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль. Ее обошли ученица Тутберидзе Анна Щербакова и подопечная Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, которые заняли первое и второе места соответственно.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



