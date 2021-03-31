Рудковская цитатой Путина ответила назвавшему ее дурой директору «Самбо-70»

Продюсер Яна Рудковская в Instagram ответила назвавшему ее дурой генеральному директору спортивной школы «Самбо-70» Ренату Лайшеву.

«Вот этот мужчина-чиновник назвал меня дурой! Так вот, уважаемый, как говорит наш Великий Президент: "Кто как обзывается, тот так сам и называется!"» — написала Рудковская, прикрепив фотографию Лайшева. Также продюсер заявила, что ей стыдно, что такие хамы занимают руководящие посты.

Лайшев оскорбил Рудковскую в интервью «Спорт-Экспресс», в том же интервью он заявил, что ее муж Евгений Плющенко украл у Этери Тутберидзе ее ученицу Александру Трусову, перешедшую в группу олимпийского чемпиона в мае прошлого года.

На чемпионате мира в Стокгольме Трусова завоевала бронзовую медаль. Ее обошли ученица Тутберидзе Анна Щербакова и подопечная Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, которые заняли первое и второе места соответственно.

Владимир Путин ответил фразой «кто как обзывается, тот так и называется» на резкие высказывания главы США Джо Байдена. По его словам, люди всегда видят в другом человеке собственные качества.

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