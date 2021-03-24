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Рудковская возмутилась поведением Аршавина и напомнила о Гном Гномыче

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Яна Рудковская
Яна Рудковская
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская обратилась к футболисту Андрею Аршавину из-за его конфликта с бывшей женой Алисой Казьминой. Ее слова приводит портал Sport 24.

Рудковская призналась, что смотрела выпуск программы «Прямой эфир», где телеведущий Андрей Малахов назвал спортсмена ублюдком. После этого она до ночи разговаривала с первой женой футболиста Юлией Барановской. «По-женски мне жалко Юлю, конечно, жаль и Алису. Они обе были безумно влюблены в этого человека», — отметила она.

Продюсер также вспомнила высказывания футболиста о ее сыне Александре Плющенко, известном как Гном Гномыч. В апреле 2020-го Аршавин упрекнул родителей мальчика в том, что их сын «из-под палки» участвует в активностях продюсера и спортсмена в соцсетях.

«Ты лучше посмотри, как твои четверо детей развиваются? (...) Что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался. Не важно, твои они или чужие, они же к тебе привыкли, папой назвали», — возмутилась Рудковская, добавив, что раньше она неплохо относилась к спортсмену. Продюсер призвала Аршавина начать все с чистого листа и пересмотреть свое отношение к детям и бывшим женам.

22 марта Малахов выступил с резкой критикой Аршавина. В конце февраля сообщалось, что Казьмина провела четыре дня в коме из-за тяжелого аутоиммунного заболевания. Незадолго до этого стало известно, что Аршавин через суд добился выселения Казьминой и их общей дочери Есении из особняка недалеко от Санкт-Петербурга.

Аршавин и Казьмина развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, дочь осталась жить с матерью.

Предыстория: Оскорбленному Малаховым Аршавину пожелали гореть в аду
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