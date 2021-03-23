Оскорбленному Малаховым Аршавину пожелали гореть в аду

Пользователи сети раскритиковали поведение бывшего футболиста Андрея Аршавина после программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Комментарии доступны в Instagram спортсмена.

Комментаторы остались недовольны тем, что Аршавин отказывается помогать тяжелобольной бывшей жене Алисе Казьминой. «Гореть тебе в аду», «Я обязательно скажу своему сыну, что ты не кумир, а говно», «Стыдно за таких мужиков», «В "Зените" не должно быть таких людей. Подонок!» — писали зрители программы.

22 марта Малахов в эфире телепрограммы выступил с резкой критикой Аршавина. Журналист назвал спортсмена ублюдком и призвал того поговорить с экс-супругой.

В конце февраля сообщалось, что Казьмина провела четыре дня в коме из-за тяжелого аутоиммунного заболевания. Незадолго до этого стало известно, что Аршавин через суд добился выселения Казьминой и их общей дочери Есении из особняка недалеко от Санкт-Петербурга.

Аршавин и Казьмина развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью.