Роднина ответила назвавшей ее дурой Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина ответила назвавшей ее дурой заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Спортсменка отметила, что не хочет говорить на эту тему. «Пускай живет», — добавила фигуристка.

Тарасова оскорбила Роднину ранее в воскресенье, 2 мая. Она сделала это в ответ на заявления Родниной, которая отказалась считать специалиста своим тренером. Спортсменка заявила, что во время их совместной работы ее багаж знаний и техники был больше, чем у тренера.

Конфликт между Тарасовой и Родниной продолжается не первый год. Так, в 2020 году тренер пожалела Роднину и назвала ее дурой законченной.

Роднина в паре с Александром Зайцевым тренировалась у Тарасовой с 1974-го по 1980-й. Под руководством тренера они стали двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.