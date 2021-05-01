Роднина предостерегла Трусову после ухода от Плющенко

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина предостерегла российскую фигуристку Александру Трусову после ухода из группы Евгения Плющенко. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Бесконечные уходы и приходы немного напрягают. Получаются какие-то неосознанные решения. Сначала мучительные попадания и потом эмоциональный уход», — заявила Роднина. Она посчитала, что переходы связаны с удовлетворением амбиций родителей, а не с желанием улучшить результаты спортсменки.

1 мая Плющенко объявил об уходе Трусовой из его группы. Он написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до этого дня, и обе стороны отказались его продлевать. После этого СМИ написали о возвращении фигуристки в группу Этери Тутберидзе.

В начале нынешнего сезона Трусова ушла из группы Тутберидзе и начала тренироваться у Плющенко. Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.

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