Трусова ушла от Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова ушла из группы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом тренер сообщил в Instagram.

Плющенко написал, что контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая, и обе стороны отказались его продлевать. «Сашу отпускаем обратно. Куда она возвращается, она идет без испытательного срока и в статусе одной из самых сильных одиночниц мира!» — подчеркнул он. Тренер отметил, что не может разглашать причину ухода ученицы, но добавил, что они расстаются друзьями.

В начале нынешнего сезона Трусова ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и начала тренироваться у Плющенко. На чемпионате мира в Стокгольме 16-летняя россиянка заняла третье место, уступив в борьбе за золото Анне Щербаковой — ученице Тутберидзе.

Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.

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