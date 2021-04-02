Тутберидзе отреагировала на информацию о возможном возвращении Трусовой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на информацию о возможном возвращении в свою группу Александры Трусовой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Она отметила, что распространяющий эти сведения человек не имеет никакого отношения к тренировочному процессу. Тренер попросила отстать от нее и подчеркнула, что не подтверждает возвращения спортсменки.

Ранее о возвращении Трусовой заявил директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. Он отметил, что спортсменка дала обещание Тутберидзе, а также рассказал, что общался с отцом фигуристки.

Трусова перешла в академию Плющенко перед стартом сезона. Под руководством специалиста она завоевала бронзу на чемпионате мира, уступив в борьбе за золото Анне Щербаковой — ученице Тутберидзе.

Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды завоевывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также выигрывала бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.