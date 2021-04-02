Появились детали возможного возвращения Трусовой к Тутберидзе

Появились подробности возможного возвращения российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе. Их в интервью ТАСС привел директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Лайшев рассказал, что общался с отцом фигуристки Вячеславом Трусовым. «Он мастер спорта по самбо, у него было желание, чтобы она вернулась, он любит нашу школу», — отметил он, добавив, что фигуристка находится в раздумьях.

1 апреля Лайшев заявил о стремлении фигуристки снова работать под руководством Тутберидзе. В академии Плющенко сказали, что информация не соответствует действительности.

Трусова начала работать с Плющенко перед стартом сезона. Под руководством специалиста она завоевала бронзу на чемпионате мира, уступив в борьбе за золото Анне Щербаковой — ученице Тутберидзе.

Занимаясь в группе Тутберидзе, Трусова дважды выигрывала золото на чемпионатах мира среди юниоров, а также бронзу на взрослом чемпионате Европы и в финале Гран-при.