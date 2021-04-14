У Трусовой появится армянский тренер

Рафаэль Арутюнян станет тренером-консультантом российской фигуристки Александры Трусовой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в среду, 14 апреля, специалист посетил академию «Ангелы Плющенко». Россиянка не будет покидать спортивную школу и продолжит работать под руководством двукратного олимпийского чемпиона. Армянский тренер будет помогать Плющенко.

Сообщается, что родители Трусовой рассматривали вариант перехода к Арутюняну еще в период ее сотрудничества с Этери Тутберидзе. Самым известным воспитанником армянского специалиста является трехкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен.

В начале нынешнего сезона Трусова ушла от Тутберидзе и начала тренироваться у Плющенко. На чемпионате мира в Стокгольме 16-летняя россиянка заняла третье место.