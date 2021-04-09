Трусова ответила на обвинения в применении россиянками блокатора гормонов

Россиянка Александра Трусова ответила на обвинения американского журналиста Дейва Лиза в применении блокатора гормонов отечественными фигуристками. Ее слова приводит КП.

16-летняя спортсменка заявила, что в группе тренера Этери Тутберидзе никогда не применялись препараты, которые замедляют развитие женского организма. «Родители мне всегда говорили: ешь, что хочешь. Я ем все, особенно утром. Вечером перед сном стараюсь поменьше есть или не все подряд», — добавила она.

31 марта Лиз выразил обеспокоенность здоровьем фигуристок группы Тутберидзе. Он заявил, что многие спортсменки «садятся на гормональную терапию», принимая препараты, замедляющие развитие женского организма.

В этом сезоне Трусова ушла от Тутберидзе и начала тренироваться у Евгения Плющенко. На чемпионате мира в Стокгольме она заняла третье место. Чемпионкой стала 17-летняя ученица Тутберидзе Анна Шербакова. Второе место заняла Елизавета Туктамышева.

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