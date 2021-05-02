Роднина заявила о «рядом не стоявшей» с ней Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отказалась считать Татьяну Тарасову своим тренером. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Роднина вспомнила, как в 1974 году ушла от Станислава Жука к Тарасовой, которая на тот момент была совсем молодым специалистом, поэтому она не считала ее своим тренером. «Компаньоном по работе — да, но не тренером. Я пришла с таким багажом в технике, знаниях, методике и тактике, что она даже рядом не стояла. И кто кого учил — большой вопрос», — заявила она.

Конфликт между Тарасовой и Родниной продолжается не первый год. Так, в 2020 году тренер пожалела Роднину и назвала ее «дурой законченной».

Роднина в паре с Александром Зайцевым тренировалась у Тарасовой с 1974-го по 1980-й. Под руководством тренера они стали двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.

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