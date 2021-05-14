Роднина объяснила непопадание Медведевой и Загитовой в состав сборной России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила непопадание российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой в состав сборной России на следующий сезон. Ее слова приводит Sport24.

Роднина назвала решение абсолютно логичным и посчитала, что фигуристки не попали в состав команды по спортивному принципу. «Загитову мы видели в "Ледниковом периоде", у Медведевой вечно какие-то проблемы: то спина, то ботинки не те», — отметила она, добавив, что спортсменки еще могут попасть на Олимпийские игры в Пекин, если начнут активно тренироваться и показывать результат.

Состав сборной России на сезон-2021/2022 был объявлен ранее 14 мая. Женщин-одиночниц на соревнованиях представят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерве будут Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.

Сезон начнется с Гран-при США, который пройдет с 22 по 24 октября. Главным стартом сезона станут Олимпийские игры в Пекине.

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