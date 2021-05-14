Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. Его приводит «Российская газета» со ссылкой на исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР).

У женщин в состав попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Отмечается, что Евгения Медведева и Алина Загитова остались без места в сборной. В резерве остались Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.

Мужчин-одиночников на соревнованиях представят Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. В резервном списке остались Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.

У пар выступят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов. В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Загитова — чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр в Пхенчхане. В ноябре 2019-го она заняла шестое место в финале Гран-при, а в декабре того же года объявила о приостановке спортивной карьеры. Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпиады. В сентябре россиянка вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Сезон-2021/2022 начнется с Гран-При США, который пройдет с 22 по 24 октября. Главным стартом сезона станут Олимпийские игры в Пекине.