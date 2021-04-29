Медведева рассказала об отношении к съемкам для мужских журналов

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об отношении к съемкам для мужским журналов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам спортсменки, участие в подобных проектах не похоже на нее и немного не соответствует ее стилю. При этом россиянка добавила, что не осуждает тех, кто снимается.

В конце февраля в эротической фотосессии для журнала Maxim поучаствовала российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Спортсменка призналась, что ее немного пугает возможная реакция общественности.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах Европы и два раза становилась победительницей финала Гран-при. В сентябре россиянка вернулась в группу Этери Тутберидзе.