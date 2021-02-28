Туктамышева показала фото топлес

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram фотографию топлес.

Снимок был частью эротической фотосессии для журнала Maxim. «Они поставили меня на коньки, а я опустила их на землю», — так россиянка подписала публикацию.

Фото опубликовано @liza_tuktik

О съемках Туктамышевой для Maxim стало известно 25 февраля. Спортсменка призналась, что ее немного пугает возможная реакция общественности.

В проходившем 27-28 февраля финале Кубка России 24-летняя Туктамышева заняла четвертое место. Фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года. В ее активе также бронза континентального первенства.