Медведева прокомментировала непопадание в состав сборной России

Российская фигуристка Евгения Медведева в Instagram прокомментировала непопадание в состав сборной России на следующий сезон.

Спортсменка назвала отсутствие в составе команды справедливым, так как весь прошлый сезон она пропустила из-за проблем со здоровьем. «Было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип», — заявила она, добавив, что не планирует бросать тренировки, так как вернуться и добиться результата можно даже после большого перерыва.

Состав сборной России на сезон-2021/2022 был объявлен ранее 14 мая. Женщин-одиночниц на соревнованиях представят Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерве будут Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.

Сезон начнется с Гран-при США, который пройдет с 22 по 24 октября. Главным стартом сезона станут Олимпийские игры в Пекине.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпиады. В сентябре россиянка вернулась в группу Этери Тутберидзе.