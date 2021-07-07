Туктамышева рассказала о привычке давать прозвища футболистам и упомянула Дзюбу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о привычке давать прозвища футболистам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Россиянка отметила, что полузащитника сборной Италии Федерико Кьезу называет «носатиком», а хавбека бельгийцев Кевина де Брейне «рыжиком». Спортсменка также вспомнила о форварде российской национальной команды Артеме Дзюбе. Она отметила, что называет нападающего просто Артемом и считает его «хорошим красивым человеком».

2 июля завершение карьеры Дзюбы в сборной России допустил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Футболист защищает цвета российского флага с 2011 года.

Дзюба провел на нынешнем чемпионате Европы три матча. Он отметился одним голом с пенальти и одной результативной передачей. Туктамышева — чемпионка мира и Европы.