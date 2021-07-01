18-летняя российская фигуристка снялась в откровенной фотосессии

Российская фигуристка Анастасия Гулякова приняла участие в откровенной фотосессии. Снимки спортсменка опубликовала в своем Instagram.

На фотографиях россиянка сидит в кресле в пиджаке, который надет на голое тело. Подписчики оставили к публикации множество восторженных комментариев. «Афродита», — написала anitasylemanova. «Очень красиво и стильно!» — отметил energizer2018.

В феврале для журнала Maxim в эротической фотосессии снялась российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Журнал назвал Туктамышеву секс-символом фигурного катания, а ее «аппетитную» фигуру — сводящей с ума.

18-летняя Гулякова в 2020 году стала победительницей финала Кубка России в женском одиночном катании В ее активе также третье место на этапе Гран-при. Спортсменка тренируется под руководством Алексея Мишина.