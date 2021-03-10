Maxim показал оставшиеся за кадром фото Туктамышевой в прозрачном нижнем белье

Журнал Maxim в Instagram показал оставшиеся за кадром эротические фотографии российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Фото опубликовано @maximmagazinerussia

На снимках 24-летняя спортсменка позирует в прозрачном нижнем белье на кухне и с мороженым. В подписи к записи Maxim назвал Туктамышеву секс-символом фигурного катания, а ее «аппетитную» фигуру — сводящей с ума.

Фотографии Туктамышевой для обложки Maxim были опубликованы 25 февраля. После фотосессии спортсменка призналась, что ее немного пугает возможная реакция общественности.

На прошедшем в феврале финале Кубка России Туктамышева заняла четвертое место и получила путевку на чемпионат мира в Стокгольме, который пройдет с 22 по 28 марта. Фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года. В ее активе также бронза континентального первенства.