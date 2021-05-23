Туктамышева попозировала в платье с глубоким вырезом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram попозировала в платье с глубоким вырезом.

На снимке 24-летняя спортсменка одета в черный наряд на бретелях. «Нежность внутри», — написала Туктамышева. В комментариях пользователи Сети восхитились красотой фигуристки, назвав ее «восхитительной императрицей».

В феврале фигуристка снялась для журнала Maxim в эротической фотосессии. Журнал назвал Туктамышеву секс-символом фигурного катания, а ее «аппетитную» фигуру — сводящей с ума. После публикации снимков спортсменка призналась, что ее немного пугает возможная реакция общественности.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. В ее активе также есть бронза континентального первенства. В этом сезоне она вновь выступила на мировом первенстве и завоевала серебряную награду.

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