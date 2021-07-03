Туктамышева назвала дебилом обматерившего российскую теннисистку футболиста

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram отреагировала на оскорбление теннисистки Дарьи Касаткиной футболистом «Алании» Владимиром Хубуловым.

Спортсменка назвала игрока дебилом, которого нужно поставить на место. По ее мнению, ни один нормальный мужчина никогда не будет так оскорблять женщину. Туктамышева также поддержала решение Касаткиной обнародовать переписку с Хубуловым.

2 июля футболист обматерил теннисистку в соцсетях. Спортсмен в нецензурной и оскорбительной форме выразил недоумение в связи с ее вылетом с Уимблдона. «Алания» извинилась за своего игрока и оштрафовала его на три месячных зарплаты.

Касаткина проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко во втором круге Уимблдона в трех сетах (1:6, 6:3, 6:8). Игра прошла 1 июля.

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