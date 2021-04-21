Российская теннисистка рассказала о плюсах однополых отношений

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о плюсах однополых отношений. Спортсменка высказалась на канале Sports Интервью в YouTube.

По мнению спортсменки, девушки легче налаживают связь и эмоциональную близость друг с другом, с мужчинами же часто происходит недопонимание. Кроме того, женщина лучше знает психологию представительницы своего пола, в связи с чем ей проще «подкатить» к понравившейся девушке.

Касаткина также рассказала, что признает однополые отношения и пока не определилась, с кем больше хочет быть — с мужчиной или женщиной. Кроме того, теннисистка отметила, что не страдает от одиночества.

23-летняя Касаткина за карьеру выиграла четыре турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. На данный момент россиянка находится на 37-м месте в мировом рейтинге.