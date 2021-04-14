Казахстанский теннисист выдал матерную тираду после проигранного очка

Теннисист из Казахстана Александр Бублик выдал матерную тираду после проигранного очка в матче с французом Жереми Шарди. Эпизод попал в трансляцию встречи, которую вел телеканал Eurosport.

Спортсмены встречались на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. В конце решающего сета Бублик при равном счете допустил ошибку, после чего в нецензурной форме громко объявил о ненависти к теннису.

Следующее очко казахстанец также проиграл, в связи с чем встреча завершилась в пользу Шарди. Француз одержал победу в трех сетах (6:4, 0:6, 7:5).

В начале марта Бублик также выругался на корте. Это произошло в игре с Томми Полом на турнире ATP в Роттердаме. Тогда казахстанец назвал теннис «спортом для конченых».