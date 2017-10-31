Бублик пошел в атаку с приема и забил мяч в падении

Видео: ATPWorldTour / YouTube

Теннисист Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, выполнил нестандартный удар в матче с немцем Джереми Джаном. Видео было опубликовано на YouTube-канале Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Уроженец Гатчины (Ленинградская область) пошел к сетке с приема, затем выполнил укороченный удар слета, после чего завершил розыгрыш эффектным ударом в падении.

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Встреча первого круга турнира серии «Челленджер» в немецком Эккентале между Бубликом и Джаном прошла в понедельник и завершилась победой представителя Казахстана со счетом 6:4, 6:4.

15 сентября Бублик забил ударом между ног.