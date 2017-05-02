Бублик потроллил Федерера и Маррея

Видео: www.atpworldtour.com

Теннисист из Санкт-Петербурга Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, взял шутливые интервью у ведущих теннисистов мира: Роджера Федерера, Энди Маррея, Кеи Нисикори, Жо-Вильфреда Цонги и Марина Чилича. Видео было опубликовано на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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Бублик предложил Федереру выступить в паре на следующем турнире, на что Роджер ответил отказом. 19-летний теннисист продолжил стоять на своем и спросил: «Ты не против, если я буду играть на правой стороне корта, так как мой форхэнд сильнее, чем бекхэнд?» Роджер засмеялся и сказал: «Возможно!» Также Бублик поинтересовался, должен ли он называть Маррея сэром. Британец легко ушел от шутки: «Нет, просто Энди меня вполне устраивает!»

Уроженец Гатчины, выступающий под флагом Казахстана, ныне занимает 145-е место в мировом рейтинге. Сезон-2016 он начал на 950-й строчке.