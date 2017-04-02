Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии «Мастерс» в Майами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок состоялся в воскресенье и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу швейцарца. Матч продолжался 1 час 35 минут. Федерер реализовал два брейк-пойнта из девяти (при счете 4:3 в первом сете и при 4:4 во втором) и ни разу не отдал свою подачу.

Титул в Майами стал для 35-летнего швейцарца третьим в этом сезоне и 91-м в карьере. На турнире серии «Мастерс» Федерер победил в 26-й раз. Ранее в 2017 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) и «Мастерс» в Индиан-Уэллс (штат Калифорния, США). Единственное поражение в этом сезоне Федерер потерпел от россиянина Евгения Донского на турнире в Дубае.

В активе Надаля осталось 69 титулов (28 на турнирах серии «Мастерс»).