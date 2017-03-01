Россиянин Донской обыграл Федерера

Российский теннисист Евгений Донской обыграл швейцарца Роджера Федерера во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубаи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду и завершилась победой россиянина со счетом 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Во втором сете Донской отыграл три матчбола, один из которых был на подаче швейцарца. В третьей партии Федерер вел со счетом 5:2 по геймам, затем 5:1 на тай-брейке, но россиянин сумел в решающий момент взять шесть очков подряд.

В четвертьфинале 26-летний уроженец Москвы, занимающий 116-е место в рейтинге ATP, сыграет c французом Люкой Пуйем (15).

Федерер потерпел первое поражение с июля 2016 года, когда он в полуфинале Уимблдона уступил канадцу Милошу Раоничу. В январе 2017-го 35-летний швейцарец выиграл Открытый чемпионат Австралии (Austrailan Open), в финале одолев испанца Рафаэля Надаля.