Федерер победил в первом матче после триумфального Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер с победы стартовал на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче первого круга он победил француза Бенуа Пэра со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 54 минуты. Швейцарец четыре раза взял подачу соперника и ни разу не отдал свою. Во втором круге соперником Федерера станет россиянин — победитель матча между Михаилом Южным и Евгением Донским.

Матч с Пэром стал первым для Федерера с января, когда он победил испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Титул стал для 35-летнего швейцарца 18-м на турнирах «Большого шлема» и пятым на Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017).