У чемпионки Индиан-Уэллса Весниной забрали кубок и вручили его Федереру

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 20 марта 2017, 02:19

Во время пресс-конференции российской теннисистки Елены Весниной, выигравшей турнир в Индиан-Уэллсе, организаторы забрали у чемпионки кубок, чтобы передать его победившему в мужском турнире швейцарцу Рождеру Федереру. Видео появилось в Twitter-аккаунте BNP Paribas Open.

Награда в Индиан-Уэллсе одна на двоих — ее получают победители мужского и женского турниров. В решающей встрече Веснина обыграла другую россиянка Светлану Кузнецову — 6:7, 7:5, 6:4. В мужском финале Федерер оказался сильнее своего соотечественника Станисласа Вавринки — 6:4, 7:5.

Соревнования в Индиан-Уэллсе проходили с 8 по 19 марта. Общий призовой фонд турнира превышает 10 миллионов долларов.