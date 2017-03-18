Женский финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе будет российским

Российские теннисистки Елена Веснина и Светлана Кузнецова вышли в финал турнира в американском Индиан-Уэллсе и сыграют между собой в финале. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Восьмой номер посева Кузнецова в своем полуфинале взяла верх над третьей сеяной чешкой Каролиной Плишковой — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2). Матч продолжался 1 час 55 минут.

Веснина (14) взяла верх над француженкой Кристиной Младенович (28) — 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут.

Российский финал турнира в Индиан-Уэллсе состоится во второй раз в истории. В 2006 году в решающем матче сошлись Мария Шарапова и Елена Дементьева. Сильнее оказалась Шарапова, ставшая первой в истории россиянкой, одержавшей победу на этом турнире.

Соревнования в Индиан-Уэллсе проходят с 8 по 19 марта. Призовой фонд женского турнира составляет 6,99 миллиона долларов.