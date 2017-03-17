Монфис выиграл очко после пижонского удара не глядя

Французский теннисист Гаэль Монфис выполнил пижонский удар в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс (штат Калифорния, США) против австрийца Доминика Тима. Видео было опубликовано на странице Chiamarsi Fogna в Twitter.

Монфис думал, что мяч после удара Тима покинет пределы корта, но он попал точно в линию. Не ожидавший такого развития событий француз выполнил неожиданный удар, отвернувшись в сторону. Австриец ответил точно, но в итоге проиграл очко, пробив слева в сетку. Розыгрыш состоялся при счете 4:1 в пользу Тима.

Встреча состоялась в четверг и завершилась со счетом 6:3, 6:2 пользу Тима, занимающего девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Монфис занимает 11-ю позицию в мировом рейтинге.

В ноябре 2016 года на итоговом турнире ATP в Лондоне Монфис похожим ударом выиграл очко у канадца Милоша Раонича.