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Веснина обыграла Винус Уильямс

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Елена Веснина
Елена Веснина

Российская теннисистка Елена Веснина обыграла американку Винус Уильямс в четвертьфинала турнира категории Premier в Индиан-Уэллс (штат Калифорния, США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу россиянки. Веснина пять раз взяла подачу соперницы и три раза проиграла свою. В решающем сете Уильямс-старшая повела с брейком, но не смогла удержать преимущество.

В полуфинале Веснина сыграет с француженкой Кристиной Младенович. В другом полуфинале еще одна россиянка, Светлана Кузнецова, встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Соревнования в Индиан-Уэллс проходят с 8 по 19 марта. Призовой фонд женского турнира составляет 6,99 миллиона долларов.

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