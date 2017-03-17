Веснина обыграла Винус Уильямс

Российская теннисистка Елена Веснина обыграла американку Винус Уильямс в четвертьфинала турнира категории Premier в Индиан-Уэллс (штат Калифорния, США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3 в пользу россиянки. Веснина пять раз взяла подачу соперницы и три раза проиграла свою. В решающем сете Уильямс-старшая повела с брейком, но не смогла удержать преимущество.

В полуфинале Веснина сыграет с француженкой Кристиной Младенович. В другом полуфинале еще одна россиянка, Светлана Кузнецова, встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.

Соревнования в Индиан-Уэллс проходят с 8 по 19 марта. Призовой фонд женского турнира составляет 6,99 миллиона долларов.