Теннисист Надаль запустил ракетку на трибуны в попытке отбить мяч

Испанский теннисист Рафаэль Надаль забросил ракетку на трибуны, пытаясь отбить мяч во время парного матча на турнире в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Видеозапись момента появилась в аккаунте RafaNadalFANS в Twitter.

Надаль выступал в паре с австралийцем Бернардом Томичем против представителя ЮАР Рэйвена Клаасена и американца Раджива Рама. Во втором сете испанец, пытаясь отбить мяч, бросил ракетку вверх, в результате чего она попала к болельщикам. Матч завершился поражением Надаля и Томича 6:3, 6:7, 9:11.

