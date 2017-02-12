Ассоциация тенниса США избежала наказания за гимн Третьего рейха

Международная федерация тенниса (ITF) не станет наказывать Ассоциацию тенниса США (USTA) за прозвучавший перед четвертьфинальным матчем Кубка Федерации между сборными США и Германии гимн Третьего рейха. Об этом сообщается на сайте ITF.

«USTA принесла свои извинения и отметила, что такого больше не повторится. Никаких санкций применено не будет», — гласит заявление ITF.

Ранее 12 февраля перед началом одного из поединков четвертьфинального матча Кубка Федерации между сборными США и Германии в американской Лахайне прозвучал вариант немецкого гимна, использовавшийся во времена Третьего рейха. После произошедшего USTA принесла извинения за инцидент в своем Twitter-аккаунте.

В качестве гимна Третьего рейха использовалась первая строфа «Песни немцев», написанной в 1842 году поэтом Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна. Затем исполнялась песня-гимн НСДАП Хорста Весселя. «Песнь немцев» запретили в 1945 году, но семь лет спустя третья строфа композиции стала гимном ФРГ, а после 1990 — объединенной Германии.