Появилось видео живого исполнения гимна Третьего рейха на теннисном матче в США

В сети появилось видео исполнения гимна, который использовался во времена Третьего рейха, перед четвертьфинальным матчем Кубка Федерации между сборными США и Германии. Ролик опубликован на сайте РЕН ТВ.

Композиция была исполнена перед очной встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович.

В Третьем рейхе в качестве гимна использовалась первая строфа «Песни немцев», написанной в 1842 году поэтом Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна. Следом обычно исполнялась песня Хорста Весселя (гимн НСДАП). В 1945 году «Песнь немцев» была запрещена, но в 1952 году третья строфа композиции стала гимном ФРГ, а после 1990-го стала использоваться в объединенной Германии.