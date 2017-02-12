Спорт
 

Появилось видео живого исполнения гимна Третьего рейха на теннисном матче в США

Перейти в «Мою Ленту»

В сети появилось видео исполнения гимна, который использовался во времена Третьего рейха, перед четвертьфинальным матчем Кубка Федерации между сборными США и Германии. Ролик опубликован на сайте РЕН ТВ.

Композиция была исполнена перед очной встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович.

В Третьем рейхе в качестве гимна использовалась первая строфа «Песни немцев», написанной в 1842 году поэтом Гофманом фон Фаллерслебеном на музыку Йозефа Гайдна. Следом обычно исполнялась песня Хорста Весселя (гимн НСДАП). В 1945 году «Песнь немцев» была запрещена, но в 1952 году третья строфа композиции стала гимном ФРГ, а после 1990-го стала использоваться в объединенной Германии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Видео живого исполнения гимна фашистской Германии на церемонии открытия Кубка Федерации по теннису в США
Перед матчем теннисного Кубка Федерации прозвучал гимн Третьего рейха
Капитан сборной России по теннису заявила о судейском заговоре в Кубке Федерации
Последние новости
У Исаакиевского собора задержали попытавшегося провести пикет священника
Поклонская объяснила запросы в прокуратуру по «Матильде» Учителя
Появилось видео живого исполнения гимна Третьего рейха на теннисном матче в США
Умер японский писатель и художник Дзиро Танигути
Мэрил Стрип ответила на нападки Трампа
Напавшим на фельдшера в Саратове предъявили обвинение
В Шотландии нашли пропавшее в химчистке 150-летнее свадебное платье
Другие материалы рубрики
12:01 Сегодня
Тимофей Мозгов

На скамье запасных

Означает ли перевод в резерв окончание заокеанской карьеры Тимофея Мозгова
20:44 5 февраля 2017

Сборная России упустила победу над Швецией в финале ЧМ по хоккею с мячом

14:46 Сегодня

Жена Аршавина опровергла факт рождения сына

21:21 4 февраля 2017

Матч с участием «Анжи» был прерван из-за массовой драки футболистов

12:50 11 февраля 2017
Вардан Погосян

«В Испании не видел света в конце тоннеля»

История футболиста, попавшего в сборную Армении транзитом через Россию и Пиренеи
11:38 Сегодня

Российский боец Махачев победил американца Ленца на турнире UFC 208

13:13 Сегодня

Немка Дальмайер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

20:06 4 февраля 2017

Олимпийская чемпионка в беге с барьерами Антюх объявила о завершении карьеры

12:00 10 февраля 2017
Участники Военных игр

«Это не просто кадровый резерв, это основа»

Начальник ЦСКА о подготовке к зимним военным играм в Сочи
10:36 Сегодня

Судья засчитал гол футболиста «Арсенала» рукой в матче АПЛ

10:52 Сегодня

Перед матчем теннисного Кубка Федерации прозвучал гимн Третьего рейха

10:28 4 февраля 2017

Роналду заметили в бусах от Chanel

Россия
«Праздник недоедания»
Нужен ли россиянам День патриотизма в память о продуктовом эмбарго
Водитель BMW X5 избил дворника молотком в Москве
Бизон — зверек русский
Их считали вымершими, но они возвращаются. Репортаж из бизонария в Якутии
Петр Лидов-Петровский: Казус Матильды
В России состоялась публичная премьера православного экстремизма
У Исаакиевского собора задержали попытавшегося провести пикет священника
Более десятка рейсов отменили в Домодедово и Шереметьево
Источник сообщил об отсутствии угрозы для России от запущенной КНДР ракеты
Все материалы
Мир
Опиум для народа
Как наркотики стали неотъемлемой частью выборов в Индии
A revolutionary fighter fires at Gadhafi loyalists in downtown Sirte, Libya, Tuesday, Oct. 18, 2011. About 1,000 Libyan revolutionary troops have launched a major assault on Moammar Gadhafi's hometown, surging from the east to try to capture the last area under loyalist control. В поисках нового полковника
Какие силы бьются за власть в современной Ливии
Мы ждем перемен
Люди, голосовавшие за Обаму и Трампа
Лавров предсказал «интенсивный диалог» с новой администрацией Трампа
Трамп восхитился стойкостью дочери
Министр обороны Великобритании назвал сроки окружения Ракки
Мы ждали вас, мистер Трамп
Чью сторону в конфликте Индии и Пакистана займет новый президент США
Все материалы
Бывший СССР
Ukrainian soldiers stand next to a Ukrainian national flag atop an armored vehicleВойдя в положение
Рытье окопов и постой солдат: что ждет украинцев при военном режиме
В Туркмении начались выборы президента
Украинские военные заявили о пропаже группы разведчиков в Луганской области
В Киеве умер бывший замглавы Генштаба Украины
Сейчас «Двину»!
Зачем Латвия избавляется от советского ракетно-ядерного наследия
МИД Украины направил России запрос после задержания 47 украинцев
В ЛНР заявили о занимающих дома мирных жителей украинских силовиках
Все материалы
Финансы
Ярослав Кузьминов«Регионам нужны деньги, а не свобода»
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов о том, кто оплатит экономический рост
Скачок нефтяных цен пополнил бюджет России на 1,5 триллиона рублей
Курсы доллара и евро упали до минимумов с лета 2015 года
ЕС выделит Киеву 600 миллионов евро в обмен на украинский лес
Венесуэла задолжала России и Китаю нефть на 750 миллионов долларов
ОПЕК снизила добычу нефти на миллион баррелей в день
Официальный доллар упал ниже 59 рублей
Все материалы
Бизнес
Кривые зеркала
Топ-5 корпоративных мошенничеств последних лет
Петр Лидов-Петровский: «Обычному абоненту безлимитный интернет не нужен»
Пиар-директор «Мегафона» о причинах отказа от тарифов с неограниченным трафиком
В РЖД назвали сроки открытия железной дороги в обход Украины
Виртуализируй это
В какую отрасль IT-индустрии вкладываться, чтобы получить максимум прибыли
Россельхознадзор предложил ФАС изучить действия «Союзмолока»
В Минсельхозе опровергли грядущий рост цен на молочную продукцию
Владелец компании Durex купит производителя детского питания
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Что известно о непреднамеренном ударе российской авиации по турецким военным
В терминальной стадии
Как в Москве поймали банду налетчиков на банкоматы
Ядерная лаборатория в Лос-Аламосе провалила проверку на безопасность
СМИ узнали о решении не поднимать затонувшие в Средиземном море МиГ-29К и Су-33
Жесткий наезд
Как нарушители «сажают» полицейских на капоты своих автомобилей
По факту нападения на фельдшера в Саратове возбудили уголовное дело
Американский эсминец покинул Черное море
Все материалы
Наука и техника
Стивен ХокингНаперегонки со смертью
Как Стивену Хокингу удалось дожить до старости
Мешки из клеток
Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Освобожденные
Чем тешили себя негры после отмены рабства в США
Создатель Half-Life раскритиковал iOS и консоли
Космонавт Новицкий сфотографировал мост в Крым с орбиты
Созданы заменяющие пчел дроны-опылители
Водоросли из Антарктиды выжили в открытом космосе
Все материалы
Спорт
Тимофей МозговНа скамье запасных
Означает ли перевод в резерв окончание заокеанской карьеры Тимофея Мозгова
Вардан Погосян«В Испании не видел света в конце тоннеля»
История футболиста, попавшего в сборную Армении транзитом через Россию и Пиренеи
Жена Аршавина опровергла факт рождения сына
Появилось видео живого исполнения гимна Третьего рейха на теннисном матче в США
Российский боец Махачев победил американца Ленца на турнире UFC 208
Немка Дальмайер выиграла гонку преследования на чемпионате мира по биатлону
Судья засчитал гол футболиста «Арсенала» рукой в матче АПЛ
Все материалы
Культура
Герои на героине
Сиквел «На игле» и Олег Сенцов на Берлинском кинофестивале
«Я всегда знал, что уеду из Советского Союза»
Саша Соколов о родителях-разведчиках, психбольницах и Канаде
Секс, ложь и Ричард Линклейтер
Лучшее от лучших: фильмы самых популярных режиссеров последней четверти века
Мэрил Стрип ответила на нападки Трампа
Поклонская объяснила запросы в прокуратуру по «Матильде» Учителя
Бонусная Милла
Кино недели с Денисом Рузаевым: от последней «Обители зла» до «Джона Уика 2»
Музыкальный фестиваль Сан-Ремо объявит победителей
Все материалы
Интернет и СМИ
Битва за респект
За что дважды сидевший рэпер-патриот покарал любителя спайсов
Газета перепутала Трампа с пародировавшим его Алеком Болдуином
Тян не нужны
Почему мужчины бросают реальную жизнь ради виртуальных 13-летних девочек
В университете Мичигана запретили отправлять валентинки с Гитлером
Шотландская газета напомнила о «Курске» из-за проблем с британскими подлодками
Во время репортажа про метель за спиной телеведущей прогулялся «йети»
Сайт Минздрава России отключили из-за хакерской атаки
Все материалы
Ценности
Доменико Кастелло«Разница между мужчинами и женщинами — это борода!»
Как встретить весну: советы итальянского стилиста Доменико Кастелло
Dolce & Gabbana впервые в России сошьет мужчинам одежду на заказ
Timex обеспечит мужчин военными часами
Claire's сделал коллекцию украшений с видеоблогером
Роберт де Ниро стал лицом модного бренда
Религиозный экстаз
Красные подарки на День святого Валентина
Burberry оставил моделей в поле
Все материалы
Путешествия
Край курганов и степей
Открываем Россию: Почему нужно ехать в Волгоградскую область
Жерар Депарьдье«Люди устали от бесконечных каберне»
Жерар Депарьдье — о любимых винах и поиске корней
Федор КонюховА чего дома сидеть?
Федор Конюхов побил державшийся 20 лет рекорд полета на воздушном шаре
В Танзании арестовали неправильно переводившего речь туристки гида
Правительство решит судьбу рейсов в Египет в конце февраля
80-летняя американка попыталась пронести в самолет спрятанный в трости меч
Пассажир самолета в Индии открыл дверь аварийного выхода прямо перед взлетом
Все материалы
Из жизни
Законно раздеться
Нудисты Великобритании сплотились в борьбе за свои права
Биологи демонстрируют темного тигрового питона длиной 4,5 метра, пойманного в 2009 году в районе города Хомстед, штат ФлоридаПолуостров чудовищ
Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
С помощью лазера врач Кристофер Хорзанди из штата Невада удаляет растяжки на бедрах пациентки, модели Playboy Хлои ТераеСделаем красиво
Пластические хирурги превратили Instagram в свою рекламную площадку
«Мы теперь истинные америкосы»
История москвички, переехавшей в штат Мичиган и прожившей в США полжизни
В Шотландии нашли пропавшее в химчистке 150-летнее свадебное платье
Выбросившихся на берег в Новой Зеландии черных дельфинов спас прилив
Британская школа завела карликовых коз для воспитания учеников
Все материалы
Школьные автобусы разных стран
14 автобусов для маленьких учеников
Китайцы скопировали дизайн Lada XRay
ДТП из прошлого
Как выглядели автомобильные аварии в начале ХХ века
Хот-хэтч Audi RS3 стал 400-сильным
6 внедорожников, в которые стоит вложить деньги
Каких «проходимцев» нужно покупать, пока они не стали стоить слишком дорого
Bentley показала сверхкороткий Flying Spur без крыши
Тюнинг по Кларксону: десятка худших
Великий Джереми Кларксон выбрал самые жуткие тюнинг-проекты со всего мира
Все материалы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
На Евгения Петросяна подали в суд за затопленную квартиру
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Под гербом золотым
Экскурсия по самому дорогому съемному коттеджу России
Купить по-русски
На приобретение загородных домов и участков остался месяц
На юго-западе Москвы нашли подвал за 68 миллионов рублей
Все материалы