Перед матчем теннисного Кубка Федерации прозвучал гимн Третьего Рейха

Перед началом первой встречи четвертьфинального матча теннисного Кубка Федерации между сборными США и Германии, проходящего в американской Лахайне, был исполнен вариант немецкого гимна, который использовался во времена Третьего Рейха. Об этом сообщает агентство Assotiated Press.

Композиция была исполнена перед очной встречей американки Элисон Риске и немки Андреа Петкович.

«Это верх невежества. Никогда в жизни я не испытывала такого проявления неуважения к себе, не говоря уже о Кубке Федерации, в котором я играю уже 13 лет. Это худшее, что когда-либо со мной происходило», — заявила Петкович.

Встреча завершилась поражением немецкой спортсменки со счетом 6:7 (8:10), 2:6. Позднее Ассоциация тенниса США (USTA) в аккаунте в Twitter принесла свои извинения.

«USTA хочет принести искренние извинения сборной Германии и ее болельщикам за устаревший национальный гимн. Подомная ошибка больше не повторится», — говорится в тексте сообщения.

Гимн Третьего рейха был запрещен в 1945 году.